Силы ПВО отразили атаку украинского дрона в Костромской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Аката вражеских беспилотных летательных аппаратов была отражена над Нейским районом Костромской области, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Сергей Ситников.

По словам главы региона, украинские силы попытались атаковать Костромскую область утром 7 мая. В результат ЧП разрушений и пострадавших нет.

Ситников добавил, что в муниципалитете могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

"При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", – подчеркнул губернатор Костромской области.

Он отметил, что на месте работают подразделения министерства обороны и силовые ведомства по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что с вечера 6 мая и за прошедшую ночь над Брянской областью было уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе 1 крылатая ракета. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда "БАРС-Брянск".

Кроме того, дежурные силы ПВО уничтожили не менее семи беспилотных летательных аппаратов в четырех муниципалитетах Воронежской области. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.