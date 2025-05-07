Собянин: силами ПВО уничтожено еще семь вражеских БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву, сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин заявил об уничтожении трех вражеских беспилотников, летевших на Москву. По словам градоначальника, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

В ночь на вторник, 6 мая, в Московском регионе также работали системы ПВО. Собянин сообщал, что за ночь российские силы уничтожили 19 вражеских дронов, летевших в сторону Москвы.