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06 мая, 22:53

Мэр Москвы

Собянин: силами ПВО сбиты еще три беспилотника, следовавших к Москве

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Сергей Собянин заявил об уничтожении трех вражеских беспилотников, летевших на Москву, во вторник, 6 мая. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр сообщил о ликвидации двух беспилотников, направлявшихся к городу. Спустя время стало известно об еще одном уничтоженном дроне.

Также в ночь на 6 мая российские силы ПВО ликвидировали 19 вражеских БПЛА, летевших в сторону столицы.

После падения обломков одного из дронов на Каширском шоссе работали экстренные службы. В результате ЧП серьезных повреждений не было выявлено.

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