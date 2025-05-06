06 мая, 22:53Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО сбиты еще три беспилотника, следовавших к Москве
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Сергей Собянин заявил об уничтожении трех вражеских беспилотников, летевших на Москву, во вторник, 6 мая. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее мэр сообщил о ликвидации двух беспилотников, направлявшихся к городу. Спустя время стало известно об еще одном уничтоженном дроне.
Также в ночь на 6 мая российские силы ПВО ликвидировали 19 вражеских БПЛА, летевших в сторону столицы.
После падения обломков одного из дронов на Каширском шоссе работали экстренные службы. В результате ЧП серьезных повреждений не было выявлено.