Собянин сообщил о ликвидации еще двух летевших к Москве БПЛА

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Сергей Собянин заявил о ликвидации еще двух летевших к Москве беспилотников во вторник, 6 мая. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников", – отметил мэр столицы.

По его словам, сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников, направлявшихся к столице. Спустя время стало известно об еще одном ликвидированном дроне.

Кроме того, в ночь на 6 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 вражеских дронов, летевших в сторону Москвы.

После падения обломков одного из беспилотных летательных аппаратов на Каширском шоссе работали экстренные службы. Однако в результате ЧП серьезных повреждений не было выявлено. Также никто не пострадал.