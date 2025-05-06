Собянин: отражена попытка атаки еще одного беспилотника на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин заявил об отражении атаки еще одного беспилотника, летевшего на Москву, во вторник, 6 мая. Об этом мэр столицы заявил в своем телеграм-канале.

Градоначальник подчеркнул, что на месте падения обломков БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин также сообщил о ликвидации двух беспилотников, направлявшихся к столице.

Кроме того, в ночь на 6 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 вражеских дронов, летевших в сторону Москвы.

После падения обломков одного из беспилотных летательных аппаратов на Каширском шоссе работали экстренные службы. Однако в результате ЧП серьезных повреждений не было выявлено. Также никто не пострадал.