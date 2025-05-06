Собянин сообщил о 19 сбитых БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий.

Ночью во вторник, 6 мая, Собянин сообщил о пресечении атаки на Москву пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами ПВО. После чего была отражена атака еще одного беспилотника, летевшего к Москве. Чуть позже – атака еще трех беспилотников.

На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работали экстренные службы. Специалисты принимали все необходимые меры.