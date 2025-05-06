Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил, что ночью во вторник, 6 мая, была пресечена попытка атаки пяти БПЛА на Москву. На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работали экстренные службы.

Несколько дней назад, 3 мая, российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника в небе над Мурманской областью. Вражеские дроны самолетного типа обнаружили над регионом в период с 19:10 до 19:50, уточняли в Минобороны России.