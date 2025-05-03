Три украинских БПЛА уничтожены над Мурманской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские ПВО вечером 3 мая сбили три украинских беспилотника в небе над Мурманской областью, пишет Минобороны РФ.

Три вражеских дрона самолетного типа были сбиты в период с 19:10 до 19:50.

Ранее стало известно, что после атаки украинского БПЛА загорелся храм Георгия Победоносца, находящийся в селе Толоконное Белгородского района. Действия бойцов самообороны позволили потушить огонь и предотвратить более серьезные последствия.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации введен в районе падения обломков БПЛА, из-за которых загорелись два дома в поселке Целина Ростовской области.

