Минимум 95 квартир повреждены в Новороссийске в результате ночной атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

Повреждения обнаружены в минимум 95 квартирах Новороссийска после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава администрации города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

"Продолжаются поквартирные обходы домов, пострадавших от массированной атаки киевского режима. С самого утра, после снятия сигнала об опасности, сотрудники администрации приступили к обследованию территории и поквартирному обходу жилых помещений", – говорится в сообщении.

По его словам, в Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах. Работы по их восстановлению будут выполнены в ближайшее время. В Центральном районе пострадала 31 квартира, также поврежден фасад дома и частично имущество в одной из квартир в ЖК "Аврора".

"В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены", – отметил Кравченко.

ВСУ атаковали Новороссийск при помощи БПЛА ночью 3 мая. После этого стало известно о 5 пострадавших, состояние которых соответствует разной степени тяжести. В их числе оказалось двое детей. Кроме того, четверо из всех пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

