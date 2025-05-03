Режим ЧС введен в Новороссийске из-за ночной атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске после ночной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), объявил в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Мэр пояснил, что ночная атака привела к повреждению многоквартирных домов в ЖК "Аврора". Также пострадали дома, расположенные на Суворовской улице. Повреждения были выявлены и в частном секторе Восточного района города.

"На месте работают оперативные службы. В случае необходимости развернем пункты временного размещения", – подчеркнул Кравченко.

Глава города также отметил, что к настоящему моменту известно о пяти пострадавших, состояние которых соответствует разной степени тяжести. В их числе оказалось двое детей. Они получают всю необходимую помощь.

В ночь на 3 мая дежурные средства ПВО России уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников над российскими регионами. Кроме того, были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты Нептун-МД.

Атаки беспилотников фиксировали с 22:00 до 05:00. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

