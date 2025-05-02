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02 мая, 11:41

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Развожаев: атака ВСУ на Севастополь в ночь на 2 мая стала самой массированной в 2025 году

ПВО в ночь на 2 мая отразила одну из самых массированных атак ВСУ на Севастополь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале об отражении самой массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город в этом году.

"Очевидно, что этой атакой укронацисты хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать. Не получилось!", – отметил Развожаев.

Он поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) России и флот за их работу. По его словам, было ликвидировано свыше 50 дронов на подлете к Севастополю, а также несколько морских дронов уничтожено в акватории.

В результате произошедшего ни в городе, ни в акватории не выявлено повреждений. Кроме того, как уточнил губернатор, никто не пострадал из-за случившегося.

Развожаев вновь призвал граждан доверять только официальным данным, а не анонимным телеграм-каналам, целью которых является "хайп и организация паники среди мирного населения".

Всего в ночь на 2 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский дрон над регионами России. По данным Минобороны РФ, над Крымом было сбито 89 БПЛА, над акваторией Черного моря – 23, над Краснодарским краем – 4, над Орловской областью – 2, над акваторией Азовского моря – 1, на Брянской областью – 1, еще 1 над Белгородской областью.

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