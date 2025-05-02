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02 мая, 07:28

Происшествия

Средства ПВО сбили за ночь 121 украинский дрон над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 121 украинский дрон над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, над территорией Крыма было сбито 89 БПЛА, над акваторией Черного моря – 23, над Краснодарским краем – 4, над Орловской областью – 2, над акваторией Азовского моря – 1, на территорией Брянской области – 1, еще 1 над Белгородской областью.

Также ночью силы ПВО и морского флота РФ отразили комбинированную атаку дронов на Севастополь. Глава региона Михаил Развожаев уточнил, что атака была произведена над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

Кроме того, дрон ВСУ пытался атаковать детскую площадку в Запорожской области. В этот момент на ней находились дети. Однако трагедии удалось избежать благодаря действиям военного патруля, который вовремя эвакуировал несовершеннолетних.

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происшествия

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