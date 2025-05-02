Силы ПВО и морского флота РФ отразили комбинированную атаку дронов на Севастополь

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО во взаимодействии с морским флотом сбили больше 10 украинских дронов над акваторией Черного моря ночью 2 мая. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что флот во взаимодействии с силами ПВО отразил массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Объекты в городе и акватории не пострадали. Оперативные службы наготове к срочному выезду.

Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами центральный рынок в Алешках Херсонской области. В результате чего 7 человек погибли, еще более 20 ранены.