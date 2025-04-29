На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны России ликвидировали 15 украинских дронов на подлете к Смоленску. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор области Василий Анохин.

По его словам, в результате отражения массированной атаки Украины никто не пострадал. Также не было выявлено разрушений на земле, уточнил Анохин.

Глава Смоленской области 29 апреля сообщил об обнаружении украинского БПЛА в лесу около деревни Пискарево Дорогобужского района. В результате дрон был разминирован.

В ночь на 29 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, больше всего БПЛА было ликвидировано над территорией Рязанской области (11).

