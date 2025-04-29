Силы ПВО уничтожили ночью 40 украинских беспилотников над регионами России

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Ночью 29 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России. Об этом заявил в Минобороны РФ.

По данным ведомства, над территорией Рязанской области было уничтожено 11 БПЛА, Нижегородской области – 8 БПЛА , Орловской области – 7 дронов, Крымом – 4 БПЛА, еще 4 БПЛА над акваторией Черного моря, 2 БПЛА – Московского региона, 2 БПЛА – Белгородской области, 1 БПЛА – Калужской области и 1 БПЛА – Брянской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 28 апреля за 2,5 часа был ликвидирован 51 украинский дрон над регионами России. В ведомстве уточнили, что 40 дронов самолетного типа были сбиты над территорией Курской области, 5 БПЛА – над территорией Орловской области, 2 дрона - над территорией Крыма, еще 3 дрона – над акваторией Черного моря и 1 БПЛА – над территорией Белгородской области.

Также 28 апреля стало известно, что с августа 2024 года пиротехники МЧС России уничтожили свыше 2 770 боеприпасов в Курской области. разминирования проводились в 122 освобожденных населенных пунктах.