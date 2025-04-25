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25 апреля, 08:15

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Силы ПВО уничтожили 79 беспилотников ВСУ в ночь на 25 апреля

Силы ПВО уничтожили 79 беспилотников ВСУ в ночь на 25 апреля

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Российские средства ПВО уничтожили 79 беспилотников ВСУ в ночь на 25 апреля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего аппаратов перехватили над территорией Крыма. Там уничтожили 59 беспилотников. Также 11 беспилотников сбили над акваторией Черного моря. Четыре дрона уничтожили в Белгородской области. По два – в Курской и Нижегородской областях. Еще один беспилотник перехватили над территорией Ивановской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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