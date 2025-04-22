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22 апреля, 09:12

Транспорт

Роспатент одобрил новые товарные знаки Hyundai

Фото: depositphotos/ricochet69

Роспатент одобрил не менее четырех новых товарных знаков южнокорейского автопроизводителя Hyundai, следует из базы ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

Благодаря регистрации товарных знаков компания сможет производить и реализовывать в России некоторые виды автомобилей, в том числе грузовые, автобусы, тракторы и тягачи. 

Согласно другим зарегистрированным маркам, Hyundai сможет продавать колеса, шины, амортизаторы, двигатели и иные комплектующие для транспортных средств. 

Автопроизводитель подал заявки на регистрацию в 2024 году, однако они были одобрены в апреле 2025 года. Знаки будут действовать в России до 2034 года.

Кроме того, ведомство зарегистрировало шесть товарных знаков бренда KIA. Бренд сможет проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну транспортных средств, производить и продавать машины, масла и смазки.

Также Toyota подала заявки на регистрацию товарных знаков для некоторых моделей машин. Среди транспортных средств оказались Dyna, C-HR, GT86, Yaris, Alphard, Proace, Proace City и C+pod.

В Роспатенте зарегистрирована английская версия товарного знака IKEA

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