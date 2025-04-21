РИА Новости: Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков KIA

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Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков автомобильной марки KIA с начала 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Последние три заявки были поданы в сентябре прошлого года, а одобрены 16 апреля. Знак будет действовать до 2034 года.

Как указывается в документах, которые есть в распоряжении агентства, теперь бренд сможет проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну транспортных средств, производить и продавать машины, масла и смазки.

Ранее стало известно, что KIA добавила Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года. При этом еще в 2024 году KIA не добавляла российский рынок в свой долгосрочный план. Также производитель начал патентовать новые машины в России. В базе института промышленной собственности обнаружились эскизы модели К4. Это преемник седана Cerato.

Тем временем заявки на регистрацию товарных знаков подала Toyota. Среди автомобилей оказались Dyna, C-HR, GT86, Yaris, Alphard, Proace, Proace City, C+pod, C+Walk, Camry, Yaris Cross, Prius, Picnic, Aygo, Auris, Coaster, Celica, Venza, Urban Cruiser, Starlet, Tundra, Etios, Fortuner, BZ, Supra и 86.

