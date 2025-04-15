Yonhap: KIA добавила Россию в план продаж до 2030 года

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Производитель автомобилей из Южной Кореи KIA добавил Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года, сообщает информагентство Yonhap.

Во время проведения Investor Day компания представила средне-долгосрочную стратегию развития бизнеса, в которой план продаж в 2030 году был скорректирован в сторону снижения и составлял свыше 4 миллионов автомобилей. Были озвучены объемы продаж по отдельным регионам в отношении важнейших рынков, таких как Северная Америка (1,11 миллиона), Евросоюз (774 тысячи), Южная Корея (580 тысяч) и Индия (400 тысяч). Но в общую цифру вошли и 50 тысяч машин для продажи в России.

При этом в 2024 году KIA не добавляла российский рынок в свой долгосрочный план продаж. По мнению экспертов, это свидетельствует о растущих ожиданиях окончания военного конфликта на Украине после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Также включение России в план может означать желание KIA диверсифицировать рынки в условиях увеличивающейся неопределенности.

Ранее стало известно, что KIA начала патентовать новые машины в России. В базе института промышленной собственности обнаружились эскизы модели К4. Это преемник седана Cerato.

Кроме того, 2 апреля Toyota подала заявки на регистрацию товарных знаков для ряда моделей в России. Среди таких автомобилей оказались Dyna, C-HR, GT86, Yaris, Alphard, Proace, Proace City, C+pod, C+Walk, Camry, Yaris Cross, Prius, Picnic, Aygo, Auris, Coaster, Celica, Venza, Urban Cruiser, Starlet, Tundra, Etios, Fortuner, BZ, Supra и 86.