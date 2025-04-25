Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 05:26

Происшествия

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ивановской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили атаку вражеских дронов в городе Шуя Ивановской области. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

На месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

На территории области продолжает действовать опасность атаки беспилотников. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и оставаться в безопасном месте.

Вечером 24 апреля силы ПВО сбили семь беспилотников над Крымом и Белгородской областью. Во втором регионе при атаке БПЛА загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа.

Пожарные долгое время не могли приступить к тушению, поскольку БПЛА продолжали атаку. Позже комплекс полностью сгорел. По данным местной епархии, несколько человек, предварительно, получили легкие ранения.

Один человек погиб при атаке беспилотников на Курск

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика