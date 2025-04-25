Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ивановской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили атаку вражеских дронов в городе Шуя Ивановской области. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

На месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

На территории области продолжает действовать опасность атаки беспилотников. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и оставаться в безопасном месте.

Вечером 24 апреля силы ПВО сбили семь беспилотников над Крымом и Белгородской областью. Во втором регионе при атаке БПЛА загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа.

Пожарные долгое время не могли приступить к тушению, поскольку БПЛА продолжали атаку. Позже комплекс полностью сгорел. По данным местной епархии, несколько человек, предварительно, получили легкие ранения.