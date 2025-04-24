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24 апреля, 23:34

Происшествия

Силы ПВО сбили семь беспилотников над Крымом и Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили вечером 24 апреля семь украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 21:40 по 22:30 по московскому времени. Пять БПЛА уничтожили над Крымом, еще два – над Белгородской областью.

В результате атаки БПЛА в Белгородской области загорелся храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе. За короткое время комплекс полностью сгорел, поскольку дроны ВСУ не давали огнеборцам тушить его.

По данным местной епархии, в результате случившегося несколько человек получили легкие травмы, серьезных пострадавших нет. Кроме того, повреждения получила пожарная техника.

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