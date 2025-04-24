Жительница Белгородской области погибла при ударе украинского дрона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жительница Белгородской области погибла в результате атаки украинского FPV-дрона по частному дому. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка. Женщина, по словам главы Белгородской области, умерла на месте происшествия. Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.

Губернатор также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили атаки по приграничным регионам.

Ранее на трассе Томаровка – Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадал житель Белгородской области. Он был доставлен попутным транспортом в больницу, где у него выявили минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Врачи оказали мужчине необходимую медпомощь.

В селе Никольском при атаке дрона у легкового автомобиля оказались посечены двери. В хуторе Леоновка Валуйского округа беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего у машины были повреждены остекление и кузов. Атаке БПЛА подверглось и село Казинка, где была повреждена линия электропередачи.

