Храмовый комплекс Новый Иерусалим загорелся в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области загорелся после атаки ВСУ. Об этом ТАСС заявил представитель комплекса.

"У нас пожар после обстрела", – сказал он.

Причиной пожара стал сброс боеприпасов с украинских дронов, сообщил замглавы администрации Валуйского округа Сергей Слесаренко. По его словам, пострадавших нет.

Он также уточнил, что сотрудники МЧС России не могут приступить к тушению из-за повторной атаки.

Ранее женщина погибла в Белгородской области из-за атаки украинского FPV-дрона по частному дому. Она скончалась на месте происшествия. Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье погибшей.