Губернатор Гладков назвал целенаправленной атаку ВСУ на комплекс Новый Иерусалим

Фото: телеграм-канал "СВЯТОЕ БЕЛОГОРЬЕ"

Атака украинских войск на храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области была целенаправленной и спланированной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар – мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава богу, никто не пострадал", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Гладков выразил благодарность сотрудникам МЧС, бойцам подразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружине, которые пытались спасти святыню.

Храмовый комплекс Новый Иерусалим загорелся в Белгородской области вечером 24 апреля. Причиной пожара стал сброс боеприпасов с украинских дронов. При этом пожарные долгое время не могли приступить к тушению, поскольку БПЛА продолжали атаку.

Позже комплекс полностью сгорел. Как заявили в местной епархии, несколько человек, предварительно, получили легкие ранения. Кроме того, повреждения получила пожарная техника.