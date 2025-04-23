Средства ПВО уничтожили беспилотники над Тульской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

На местах работают все специальные службы, информация о пострадавших или каких-либо разрушениях пока не поступала.

В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Миляев призвал местных жителей сохранять спокойствие, отметив, что ситуация находится на контроле.

Украинские войска ранее нанесли несколько ударов с помощью беспилотников по Белгородской области. На трассе Томаровка – Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадал мирный житель.

Еще одна атака ВСУ с помощью дрона-камикадзе произошла в поселке Володарское Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате произошедшего погиб мальчик 2015 года рождения.