Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 2 человек

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Число жителей Горловки в ДНР, которые пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), возросло до двух человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

ВСУ обстреляли Горловку трижды, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Приходько ранее отмечал, что в результате вражеских обстрелов ствольной артиллерией, кассетными боеприпасами и БПЛА пострадал один житель.

Ранее о нарушении пасхального перемирия заявлял посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его информации, ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, по которому украинская армия выпустила как минимум 4 снаряда калибром 155 миллиметров.

Перемирие начало действовать в 18:00 19 апреля. Оно продлится до 00:00 21 апреля. В ответ на это украинский президент Владимир Зеленский предложил продлить режим прекращения огня и после окончания Пасхи.

Тем не менее, украинские войска после объявления перемирия как минимум 444 раза атаковали позиции российской армии, а также осуществили 900 ударов с помощью беспилотников, отмечали в российском Минобороны.

