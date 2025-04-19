Сальдо: ВСУ атаковали дронами несколько мирных городов Херсонской области

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Украина нарушает пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, продолжая наносить удары по мирным городам Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, с 18:00 субботы, 19 апреля, были зафиксированы несколько атак со стороны противника. В частности, в Алешках были замечены FPV-дроны и минометные обстрелы, в Голой Пристани — удары дронов-камикадзе, а в Каховке — не менее шести сбросов с БПЛА.

При этом Сальдо обратил внимание, что на некоторых участках наблюдается тишина, обстрелы не ведутся.

"Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все", – написал он в своем телеграм-канале.

Согласно предложению российского лидера, перемирие начало действовать в 18:00 19 апреля. Оно продлится до 00:00 21 апреля. Свое объявление Путин сделал с учетом того, что украинская сторона поддержит идею, однако предупредил о готовности солдат РФ к отражению возможных нарушений и провокаций.

В ответ на это Зеленский заявил о готовности Киева соблюдать пасхальное перемирие и предложил продлить его, если на передовой установится тишина. Президент подчеркнул, что Украина будет действовать в ответ на действия России, и отметил, что 30 часов недостаточно для реальных мер укрепления доверия.