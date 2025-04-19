Ведущие СМИ Китая отреагировали на объявленное Путиным пасхальное перемирие

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Ведущие СМИ Китая прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии.

Например, агентство Синьхуа обратило внимание на слова президента РФ о том, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

В свою очередь, Центральное телевидение КНР акцентировало внимание на слова Путина о том, что действия Украины продемонстрируют искренность намерений киевского режима, его желание и способность соблюдать достигнутые договорённости и участвовать в мирных переговорах, направленных на устранение первопричин украинского кризиса.

Вместе с тем китайское государственное издание "Хуаньцю шибао" отметило, что если перемирие будет реализовано на практике, то оно станет первым с начала конфликта на Украине.

Перемирие будет длится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, выразив надежду, что украинская сторона поддержит идею.

Инициативу главы РФ поддержала Русская православная церковь. Зампредседателя Синодального отдела Вахтанг Кипшидзе отметил, что церковь традиционно выступает за перемирия по великим христианским праздникам.