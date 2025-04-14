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14 апреля, 20:51

Политика

Трамп поставил РФ дедлайн по прекращению огня

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил России дедлайн по прекращению огня. Точную дату американский лидер не назвал, трансляцию его речи вел C-SPAN.

"Я установил дедлайн по прекращению огня для (Владимира. – Прим. ред.) Путина", – сказал Трамп.

Президент США также говорил, что у него есть "психологический дедлайн" для заключения перемирия.

Ранее Трамп заявил, что России нужно начать действовать в отношении урегулирования конфликта на Украине. Он высказался об этом в преддверии встречи Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа.

При этом американский лидер считает, что процесс урегулирования украинского конфликта идет хорошо. В ближайшем времени ожидаются определенные новости по данному вопросу, добавил Трамп.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в контексте урегулирования ситуации на Украине Россия беспокоится не о территориях, а о народе, который живет на этих землях.

Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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