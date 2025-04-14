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14 апреля, 03:53

Политика

Стармер и Макрон потребовали от России немедленно согласиться на перемирие

Фото: ТАСС/EPA/POOL/Jason Alden

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон потребовали от России немедленно согласиться на перемирие в рамках конфликта на Украине.

"(Владимир. – Прим. ред.) Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий", – написал Стармер на своей странице в соцсети X.

В свою очередь, Макрон утверждает, что Россия якобы инициирует продолжение конфликта "с пренебрежением к международному праву и дипломатическим усилиям президента США Дональда Трампа".

"Необходимы решительные меры, чтобы навязать России прекращение огня. Франция вместе со своими партнерами неустанно работает над достижением этой цели", – написал Макрон в соцсети X.

Ранее Трамп заявил, что России нужно начать действовать в отношении урегулирования конфликта на Украине. Он высказался об этом в преддверии встречи Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, которая состоялась 11 апреля.

Их переговоры прошли в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Они длились 4,5 часа, основной темой были аспекты урегулирования на Украине. В Белом доме назвали поездку Уиткоффа в Россию шагом на пути к прекращению огня, а также к урегулированию конфликта в целом.

Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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