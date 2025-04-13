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13 апреля, 12:46

Политика

Мерц обвинил Россию в атаках на инфраструктуру данных

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в якобы ежедневных атаках на инфраструктуру данных. Об этом немецкий политик сообщил в интервью газете Bild.

"Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы", – заявил Мерц.

Лидер ХДС/ХСС призвал лучше защищаться от подобных "атак", оберегая свободу и демократию.

Ранее СМИ сообщали, что победивший на досрочных выборах в бундестаг Мерц ужесточит политику по отношению к России. По мнению журналистов, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц действовал более осторожно в вопросах киевского режима, так как боялся "провоцировать" Владимира Путина.

Кроме того, Мерц заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки со стороны ФРГ.

Новое правительство Германии будет сформировано до 20 апреля

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