13 апреля, 12:46Политика
Мерц обвинил Россию в атаках на инфраструктуру данных
Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в якобы ежедневных атаках на инфраструктуру данных. Об этом немецкий политик сообщил в интервью газете Bild.
"Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы", – заявил Мерц.
Лидер ХДС/ХСС призвал лучше защищаться от подобных "атак", оберегая свободу и демократию.
Ранее СМИ сообщали, что победивший на досрочных выборах в бундестаг Мерц ужесточит политику по отношению к России. По мнению журналистов, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц действовал более осторожно в вопросах киевского режима, так как боялся "провоцировать" Владимира Путина.
Кроме того, Мерц заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки со стороны ФРГ.
Новое правительство Германии будет сформировано до 20 апреля