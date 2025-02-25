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Кандидата в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца большинством голосов избрали на пост главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в партии.

По информации агентства, в ходе учредительного собрания фракции Мерц получил 98% голосов: 201 депутат проголосовал за кандидатуру Мерца, еще 4 высказались против.

Ранее блок ХДС/ХСС одержал победу на досрочных выборах в бундестаг в Германии, набрав около 29% голосов. По мнению журналистов, победивший на выборах лидер консервативного блока ХДС/ХСС Мерц ужесточит политику по отношению к России.

Отмечалось, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц действовал более осторожно в вопросах киевского режима, так как боялся "провоцировать" Владимира Путина. Мерц, наоборот, будет стремиться в сторону Украины, уверены журналисты.