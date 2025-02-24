Мерц заявил о намерении создать новое правительство ФРГ к 20 апрелю

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Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, лидирующий на выборах в ФРГ, заявил, что планирует сформировать новое правительство к 20 апреля. Об этом сообщает телеканал ZDF.

"У нас теперь осталось чуть меньше восьми недель до Пасхи, и я думаю, что это время, которого достаточно, чтобы создать правительство в Германии", – высказался Мерц.

Досрочные парламентские выборы в Бундестаг прошли 23 февраля. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение, назвав результат горьким для Социал-демократической партии Германии.

Он взял под свою ответственность проигрыш партии и поздравил Мерца с победой, пожелав ему удачи с формированием правительства.

Позже президент США Дональд Трамп поздравил ХДС/ХСС с победой. Он охарактеризовал этот день замечательным не только для Германии, но и для США, добавив, что у фракции впереди еще много побед.

