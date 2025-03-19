Глава Минобороны Германии Писториус назвал неприемлемыми требования России по Украине

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что требования России по украинскому урегулированию о прекращении огня неприемлемы.

"Прекращение огня – это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира", – сказал министр в эфире телеканала ZDF.

Он отметил, что гарантии мира еще не были достигнуты, однако речь о прекращении огня идет. При такой ситуации, обратил внимание Писториус, одна сторона не может принимать условия.

Россия стремится не допустить оказания помощи Украине со стороны других государств, считает глава немецкого ведомства. По его мнению, Москва хочет лишить Киев возможности "защищаться в случае нового нападения во время перемирия".

При этом экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что одним из возможных сценариев развития событий может быть обращение президента США Дональда Трампа к лидерам европейских стран с просьбой прекратить поддержку Украины. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению Уоллеса, для американского лидера это может стать единственным способом достичь мира. Однако реальность будет зависеть от того, посчитает ли Трамп, что Владимир Путин его превзошел в первой фазе переговоров по Украине.

Переговоры президентов России и США прошли во вторник, 18 марта. В ходе разговора Путин поддержал инициативу Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. При этом в контексте перемирия российский президент обозначил ряд рисков.

Путин указал на необходимость остановить принудительную мобилизацию на территории Украины и перевооружение украинской армии, отметил серьезные риски, связанные с неспособностью киевского режима выполнять достигнутые договоренности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Трамп договорились о временном прекращении ударов именно по объектам энергетики, а не всей инфраструктуре.