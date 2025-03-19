Песков: договоренность о прекращении огня касается только объектов энергетики

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о временном прекращении ударов именно по объектам энергетики, а не всей инфраструктуре, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры", – уточнил он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков не стал комментировать сообщение Белого дома о том, что прекращение огня касается сферы энергетики и инфраструктуры, отметив, что он является пресс-секретарем Путина.

Переговоры лидеров России и США состоялись во вторник, 18 марта. Этот звонок стал второй беседой президентов после вступления Трампа в должность. Белый дом отмечал, что переговоры прошли хорошо.

В ходе диалога Путин поддержал идею президента США о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Он сразу дал военным соответствующую команду, при этом в контексте 30-дневнего перемирия президент России обозначил ряд рисков.

Кроме того, Путин проинформировал коллегу, что Москва и Киев в среду, 19 марта, проведут обмен пленными по формуле "175 на 175 человек". Россия также передаст Украине "в качестве жеста доброй воли" 23 тяжело раненных военнослужащих.