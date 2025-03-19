Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали смену власти на Украине

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали во время телефонного разговора смену власти на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Об этом речь не шла. Но отсутствие договороспособности, дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом озабоченности", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, удары Киева, которые произошли 19 марта по объектам энергоинфраструктуры, являются "лучшим показателем этого".

Представитель Кремля также заявил, что Путин и Трамп не поднимали тему признания Крыма, Донбасса и Новороссии. Песков не стал уточнять, будет ли Москва ставить этот вопрос на следующих переговорах с США.

"Следующие российско-американские переговоры в Саудовской Аравии будут иметь достаточно насыщенную повестку дня", – сказал Песков.

Однако лидеры России и США говорили о необходимости прекратить поставку Украине вооружения. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что тема поставок очень важная и она будет высоко находиться в повестке дня любых контактов с американского стороной.

"Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены", – подчеркнул представитель Кремля.

18 марта Путин и Трамп провели телефонные переговоры. В рамках общения Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Российская сторона обозначила моменты, касающиеся обеспечения контроля за прекращением огня по линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине, перевооружения украинской армии.

Кроме того, российский лидер подтвердил, что после обращения Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Россия готова гарантировать солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение в случае сдачи в плен.

Также Путин заявил, что РФ и Украина обменяются пленными 19 марта в формате "175 на 175". В знак доброй воли будут переданы 23 тяжело раненных украинских военнослужащих.

