Захарова заявила, что РФ фиксирует прогресс на двустороннем треке с США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с США и попытки Вашингтона восстановить контакты между дипломатами двух стран. Об этом она заявила в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, опубликованном в ее телеграм-канале.

"Фиксируем, безусловно, определенный прогресс на двустороннем треке, это очевидно, это попытки со стороны США активизировать, а лучше даже сказать, буквально из руин воссоздать контакты дипломатов российских и американских, которые были разрушены предыдущей администрацией. Мы видим желание и попытки каким-то образом деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом", – сказала она.

Она подчеркнула, что Россия фиксирует все попытки наладить отношения и участвует в этом процессе, но при этом исходит из конкретных действий, а не полагается исключительно на слова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия и США могут быстро восстановить отношения, если этого захотят президенты. Пресс-секретарь главы России отметил, что восстановление сотрудничества компаний РФ и США является долгосрочной перспективой.