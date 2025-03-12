МИД РФ: Москва настроена на взаимодействие по Арктике с США

Фото: 123RF/czdistagon

Российская сторона остается приверженной поддержанию мира и стабильности в Арктике, а также развитию взаимодействия в Заполярье с арктическими странами, в том числе с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Москва никогда не отказывалась от диалога по арктической повестке дня при условии, что обсуждение ведется на взаимоуважительной, взаимовыгодной и равноправной основе, а также соответствует национальным интересам России.

Россия и США на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля обсудили возможные энергетические проекты в Арктике, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его мнению, такие проекты и инвестиции в них со стороны обеих стран стали более вероятными после переговоров.

Согласно информации зарубежных СМИ, США и Россия обсуждают совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов в Арктике, рассматривая этот регион как возможное направление для экономического сотрудничества.