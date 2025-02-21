Путин заявил, что Россия – безусловный лидер в Арктике

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Россия – безусловный лидер в Арктике, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий (ФБТ).

"Арктика, мы безусловные лидеры там", – сказал российский лидер.

Россия и США на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля обсудили возможные энергетические проекты в Арктике, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его мнению, такие проекты и инвестиции в них со стороны обеих стран стали более вероятными после переговоров.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что Россия частично возобновила работу в Арктическом совете. Ведомство надеется, что возобновление работы совета будет продолжено с учетом интересов всех сторон. Москва, по словам Захаровой, всегда выступала за конструктивное взаимодействие в регионе, поэтому и сейчас готова к диалогу.