Newsweek: Норвегия открыла центр десантных операций в Арктике

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Центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике был открыт на севере Норвегии. Об этом пишет издание Newsweek.

"В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике", – указано в сообщении.

Центр был открыт в Серрейсе. Его целью станет подготовка голландских, британских и американских контингентов. В материале отмечается, что у Норвегии нет своих десантных войск, но некоторые из ее спецподразделений базируются в регионе.

Ранее оборонное ведомство США опубликовало обновленную стратегию по Арктике. В документе говорится, что Штаты и союзники к 2030 году намерены ввести в эксплуатацию более 250 современных многоцелевых боевых самолетов, которые будут способны выполнять операции в этом регионе.

По мнению американских военнослужащих, необходимость выработки нового стратегического подхода к Арктике среди прочего объясняется укреплением сотрудничества между КНР и Россией.