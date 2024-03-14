Песков назвал Арктический регион территорией напряженной конкуренции

Фото: 123RF/mtellioglu

Информация о намерениях Вашингтона сформировать силы для возможного ведения боевых действий в Арктике не является новой, данный регион представляет собой территорию напряженной конкуренции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"К сожалению, Арктика постоянно была и остается территорией достаточно напряженной конкуренции. Мы, будучи арктической страной, собственно, крупнейшей арктической страной на Земном шаре, конечно, рассматриваем этот регион как стратегически важный для нас", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, для Москвы данный регион важен в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности. В настоящий момент этот вопрос является одним из приоритетов РФ по части развития арктических территорий и раскрытия их потенциала, уточнил представитель Кремля.

Ранее в СМИ писали, что армия Штатов готовится к конфликтам в холодном климате, это связано с беспокойствами США по поводу действий Москвы и Пекина в Арктике. Журналисты уточнили, что возможности американских военных осуществлять операции на Севере значительно сократились после завершения холодной войны и начала конфликтов на Ближнем Востоке.

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в Арктике