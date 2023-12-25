В Совфеде сообщили о возможном непризнании новых границ США в Арктике

Фото: 123RF/mtellioglu

Международное сообщество может не признавать новые границы США в Арктике, потому что Штаты, говоря о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, действуют без международно-правовой основы. Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем телеграм-канале.

По его словам, усиление притязаний на континентальный шельф в Северном Ледовитом океане – это общая тенденция в морской политике арктических стран. Международное право предусматривает подобную опцию, если государство докажет, что есть подводное продолжение материковой части за пределами 200 миль от исходных линий. Мандат комиссии ООН по границам континентального шельфа основан на конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

При этом Россия, Дания и Канада годами ожидают рассмотрения претензий на арктический шельф. РФ полностью следует положениям конвенции, подчеркнул вице-спикер. Америка же до сих пор не ратифицировала конвенцию ООН по морскому праву, поэтому и действует без международно-правовой основы.

Косачев добавил, что в этот раз Штаты "превзошли самих себя", проигнорировав даже своих союзников в Арктике. Сейчас США имеют территориальный спор с Японией и Канадой по поводу делимитации шельфа.

Сенатор напомнил, что администрация бывшего президента США Барака Обамы предпринимала попытки по ратификации конвенции в 2012 году, но идею "похоронили" республиканцы американского Сената, потому что конвенция якобы ущемляет национальный суверенитет США. Россия в последний раз получила от комиссии ООН положительные рекомендации на увеличение своего шельфа в Арктике в феврале 2023 года, заключил он.

США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике накануне. По данным СМИ, Вашингтон посредством расширения намерен получить доступ к минералам для выпуска аккумуляторов для электромобилей. Кроме того, это откроет Штатам новые месторождения нефти и газа.

Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов, комментируя эту новость, сообщил, что в одностороннем порядке это недопустимо и может привести к усилению напряженности. Необходимо прежде всего доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Россия, отметил он.