"Известия": Минсельхоз планирует ужесточить условия разведения кур и гусей

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Производителей птицеводческой продукции – фабрики, личные подсобные и фермерские хозяйства, а также ИП – хотят обязать разводить пернатых, употребляемых в пищу, по новым требованиям. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект приказа Минсельхоза об утверждении новых ветеринарных правил по разведению, выращиванию и реализации птицы.

Ранее существовали отдельные правила для двух типов: для птицефабрик закрытого типа и для фермеров и граждан. Новый документ предлагает разделить заводчиков на три категории: предприятия – более 1 тысячи голов, крупные хозяйства – от 51 до 1 тысячи, мелкие хозяйства – до 50 голов.

При этом для каждой из категории будут установлены свои требования. К примеру, мелкие и крупные хозяйства должны будут обеспечить заграждения от диких животных, вырубить на своей территории деревья, убрать водоемы и прочее. Помимо этого, разрешенное количество пернатых в помещении будет зависеть от расстояния до соседнего участка.

Что касается крупных хозяйств, то въезд на их территорию должен быть оборудован дезинфицирующими растворами и площадкой для обработки транспортных средств. Производителям также предстоит организовать отдельные помещения для карантина и лечения птицы, хранения дезинфицирующих и лекарственных средств, для кормов и подстилочного материала.

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Сотрудникам АПК удается решать стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности в условиях санкционного давления, подчеркивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, сегодня агропромышленный комплекс успешно показывает уверенные темпы роста.