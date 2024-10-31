Минсельхоз заявил о стабильной ситуации с ценами на яйца в России

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В Минсельхозе России заявили, что цены на куриные яйца стабильны, предложение на рынке в полной мере удовлетворяет спрос. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, стоимость яиц первой и второй категорий с начала 2024 года снизились на 19,2 и 24,8% соответственно.

В свою очередь, генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов считает, что предпосылок для роста цен на яйца нет. По его словам, сейчас их оптовая стоимость гораздо ниже цен первого полугодия года.

"Несмотря на растущую себестоимость, предприятия прилагают все усилия, направленные на обеспечение населения качественной и безопасной продукцией и минимизацию влияния удорожания производственных процессов на цены", – отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что яйца являются продуктом "с выраженной сезонностью", поэтому текущие ценовые колебания для них обычны.

Таким же мнением поделилась генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Она отметила, что в настоящее время цены производителей на яйца ниже более чем на 20% уровня начала года.

"Учитывая рост реальных доходов населения, а соответственно, спрос на самый дешевый животный белок, усиленные меры по обеспечению биобезопасности птицеводческих предприятий, тенденция роста производства продукции на ближайший период будет сохраняться, что позволит обеспечить стабильность цен на рынке птицеводческой продукции", – заключила Бобылева.

Ранее Минсельхоз уже сообщал о стабильной ситуации с ценами на яйца в магазинах. Заявление ведомства было сделано на фоне распространявшейся в Сети информации о том, что яйца фабрик "Вараксино" и "Волжанин" подорожали, а также о том, что фирма "Окская" якобы запланировала повышение цен на ноябрь.