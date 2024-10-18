Минсельхоз России заявил о стабильной ситуации с ценами на яйца в магазинах

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В настоящее время ситуация с ценами на яйца является стабильной, заявили в министерстве сельского хозяйства России.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что яйца фабрик "Вараксино" и "Волжанин" подорожали. Фирма "Окская", в свою очередь, якобы запланировала повышение цен на ноябрь.

"Долгосрочные договоры, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

При этом 16 октября специалисты зафиксировали, что стоимость яиц первой категорий с начала года уменьшилась на 20,6%, а второй – на 26,6%. Сейчас их средняя цена составляет 75,1 и 61 рубль за десяток, уточнили в министерстве.

До этого глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что магазины установили избыточную наценку на хлеб. Он уточнил, что служба проверила цены на самые востребованные виды этой продукции. Средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%, добавил он.

Кроме того, в Минсельхозе РФ рассказали о принятии мер по стабилизации цен на сливочное масло. На фоне увеличивающейся стоимости ведомство старается увеличить импорт из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены.

