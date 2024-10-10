Набор для чистки зубов в РФ за год подорожал на 26%

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Базовый набор для чистки зубов за год подорожал в России на 26%. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование одной из фирм.

В набор для ухода за полостью рта входят: зубная щетка, паста, нить и ополаскиватель. Сейчас он в среднем обходится россиянам в 1 207 рублей.

За год больше всего подросла в цене зубная паста – теперь она стоит 356 рублей в среднем, что на 45% дороже показателя сентября 2023 года. Еще на 34% выросла стоимость зубной щетки, до 313 рублей. Ополаскиватель и зубную нить можно купить за 288 и 249 рублей, их рост за год составил 13 и 16% соответственно.

Кроме того, на 15% подорожал скребок для языка (262 рубля) и на 21% зубочистки (117 рублей), а цена ирригатора в среднем стала на 11% дешевле, теперь устройство стоит 1 768 рублей, а жидкость для него обойдется россиянам в 454 рубля.

Ранее эксперты предположили, что кофе в РФ может подорожать на 20 или 30% уже к концу 2024 года. Причиной станут как сокращение урожая из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме, так и рост биржевых цен на кофейные зерна.

