Минсельхоз РФ сообщил, что принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло

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В России принимаются меры по стабилизации цен на сливочное масло. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство сельского хозяйства РФ.

В ведомстве на постоянной основе осуществляют мониторинг стоимости социально значимых продуктов, в том числе цен на сливочное масло, которые сейчас начали расти.

"Главным образом, на это влияет значительное увеличение потребления молочной продукции в стране вследствие роста доходов населения, объемов производства продукции с использованием сливочного масла и спроса со стороны бизнеса, в частности предприятий гостинично-ресторанного сектора", – объяснили в министерстве.

На фоне сложившейся ситуации ведомство старается увеличить импорт указанного продукта из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены.

Кроме того, в Минсельхозе напомнили о постановлении кабмина № 662 от 26 марта прошлого года, согласно которому госорганы субъектов могут заключать соглашения на добровольной основе с хозяйствующими субъектами о фиксации предельно допустимых розничных цен на социально значимую продукцию. Такая мера тоже может способствовать урегулированию ситуации с ростом цен, считают в министерстве.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов согласился с необходимостью стабилизации цен на сливочное масло. Он уже направил письмо по данному вопросу министру экономического развития России Максиму Решетникову.

По мнению парламентария, ситуация на рынке требует создания специального механизма оперативной стабилизации. Чернышов также попросил усилить мониторинг за стоимостью продукта.

С начала текущего года закупочные цены на масло выросли больше чем на 30%, отметил, в свою очередь, глава президиума АКОРТ Игорь Караваев. Это произошло в результате повышения себестоимости производства и молочного животноводства, уточнил он.

Ранее Минсельхоз прокомментировал рост цен на красную икру в России. Там объяснили, что икра не является социальным продуктом, поэтому ведомство будет лишь следить за ценами и общаться с производителями. Глава ведомства Оксана Лут назвала происходящее экономическим процессом, поскольку рост цены связан с количеством выловленной рыбы.

