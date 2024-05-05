Крупный агрокластер построят в Херсонской области

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Строительство крупного агрокластера запланировано в Херсонской области, рассказал сенатор Игорь Кастюкевич. Он отметил, что регион относится к особой экономической зоне, где будет выполнено множество проектов.

"Например, в планах – строительство агрокластера для хранения, переработки и транспортировки сельхоз продукции. В частности, овощей и фруктов", – приводит РИА Новости его слова.

Кастюкевич объяснил, что развитие в этом направлении обусловлено расположением региона. Он подчеркнул, что кластер позволит привлечь дополнительные средства и открыть новые рабочие места. Здесь также планируют модернизировать систему орошения, резюмировал сенатор.

В марте Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий агропромышленного комплекса в новых регионах РФ.

К российскому лидеру обратился представитель агрокомпании "Мелитопольская черешня" Игорь Горбунов. Он рассказал, что для аграриев из новых регионов страны недоступны программы льготного кредитования Минсельхоза, поскольку у них пока нет кредитной истории.