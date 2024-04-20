Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 20:06

Общество

Более 15 тыс членов Российских студотрядов трудоустроят на сельхозпредприятиях

Фото: трудкрут.рф

Более 15 тысяч членов Российских студенческих отрядов трудоустроят на сельхозпредприятиях по всей стране. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

"Студенческие отряды приступят к работе на фермах и предприятиях сельского хозяйства по всей стране. Более 15 000 участников РСО будут трудиться в направлениях агрономии, переработки продукции мяса и молока, рыбообработки, землеустройства, животноводстве", – уточняется в публикации.

Участников РСО будут трудоустраивать в рамках следующих всероссийских проектов:

  • Агроном сад в Липецкой области;
  • Зоринский сад в Курске;
  • МоСт в Воронеже;
  • проект по переработке рыбы на Сахалине;
  • проект по переработке рыбы на Камчатке.

Также будут задействованы 15 межрегиональных проектов. У ребят будет возможность работать на территории своих субъектов, пояснили в объединении.

Что касается участников, не достигших 18 лет, они смогут попробовать себя в трудовой деятельности под руководством специалистов.

Ранее Владимир Путин поручил министерству просвещения и министерству сельского хозяйства подготовить доклад о работе по созданию в школах профильных агроклассов. Глава государства указал на необходимость рассмотреть вопрос об усилении профориентационных мероприятий 6–11 классов.

Также президент попросил кабмин подготовить дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика