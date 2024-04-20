20 апреля, 20:06Общество
Более 15 тыс членов Российских студотрядов трудоустроят на сельхозпредприятиях
Фото: трудкрут.рф
Более 15 тысяч членов Российских студенческих отрядов трудоустроят на сельхозпредприятиях по всей стране. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.
"Студенческие отряды приступят к работе на фермах и предприятиях сельского хозяйства по всей стране. Более 15 000 участников РСО будут трудиться в направлениях агрономии, переработки продукции мяса и молока, рыбообработки, землеустройства, животноводстве", – уточняется в публикации.
Участников РСО будут трудоустраивать в рамках следующих всероссийских проектов:
- Агроном сад в Липецкой области;
- Зоринский сад в Курске;
- МоСт в Воронеже;
- проект по переработке рыбы на Сахалине;
- проект по переработке рыбы на Камчатке.
Также будут задействованы 15 межрегиональных проектов. У ребят будет возможность работать на территории своих субъектов, пояснили в объединении.
Что касается участников, не достигших 18 лет, они смогут попробовать себя в трудовой деятельности под руководством специалистов.
Ранее Владимир Путин поручил министерству просвещения и министерству сельского хозяйства подготовить доклад о работе по созданию в школах профильных агроклассов. Глава государства указал на необходимость рассмотреть вопрос об усилении профориентационных мероприятий 6–11 классов.
Также президент попросил кабмин подготовить дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.