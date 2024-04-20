Более 15 тыс членов Российских студотрядов трудоустроят на сельхозпредприятиях

Фото: трудкрут.рф

Более 15 тысяч членов Российских студенческих отрядов трудоустроят на сельхозпредприятиях по всей стране. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

"Студенческие отряды приступят к работе на фермах и предприятиях сельского хозяйства по всей стране. Более 15 000 участников РСО будут трудиться в направлениях агрономии, переработки продукции мяса и молока, рыбообработки, землеустройства, животноводстве", – уточняется в публикации.

Участников РСО будут трудоустраивать в рамках следующих всероссийских проектов:

Агроном сад в Липецкой области;

Зоринский сад в Курске;

МоСт в Воронеже;

проект по переработке рыбы на Сахалине;

проект по переработке рыбы на Камчатке.

Также будут задействованы 15 межрегиональных проектов. У ребят будет возможность работать на территории своих субъектов, пояснили в объединении.

Что касается участников, не достигших 18 лет, они смогут попробовать себя в трудовой деятельности под руководством специалистов.

Ранее Владимир Путин поручил министерству просвещения и министерству сельского хозяйства подготовить доклад о работе по созданию в школах профильных агроклассов. Глава государства указал на необходимость рассмотреть вопрос об усилении профориентационных мероприятий 6–11 классов.

Также президент попросил кабмин подготовить дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.