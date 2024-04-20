Путин поручил подготовить дополнительные меры поддержки для аграриев

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Владимир Путин поручил кабмину подготовить дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Соответствующая информация появилась на официальном портале Кремля.

Распоряжение главы государства поможет приблизиться к поставленной ранее цели: увеличить объем выпуска сельхозпродукции не менее чем на 25% к 2030 году, а что касается экспорта, – не менее чем в 1,5 раза, говорится в тексте. Срок по данному вопросу определен до 1 октября.

Президент просит правительство рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий по льготному кредитованию аграриев. Также Путин ставит задачи расширить поддержку субъектов малого предпринимательства, развить мелиорацию земель и инфраструктуру отрасли, возвести объекты для переработки и хранения сельскохозпродукции, сырья и продовольствия.

В свою очередь, "Газпром" совместно с правительством должен заняться вопросом обеспечения аграрием газом, следует из поручения президента. Путин призвал подключать сельскохозяйственных товаропроизводителей к сетям в приоритетном порядке. Кабмину также нужно будет разработать меры по обеспечению их бензином и топливом.

Кроме того, до 15 октября президент ждет доклад от министерства просвещения и министерства сельского хозяйства о работе по созданию в школах профильных агроклассов. Путин указал на необходимость рассмотреть вопрос об усилении профориентационных мероприятий 6–11 классов.

В марте глава государства поручил проработать вопрос кредитования предприятий агропромышленного комплекса в новых регионах РФ.

К российскому лидеру обратился представитель агрокомпании "Мелитопольская черешня" Игорь Горбунов. Он рассказал, что для аграриев из новых регионов страны недоступны программы льготного кредитования Минсельхоза, поскольку у них пока нет кредитной истории. Горбунов попросил президента рассмотреть возможность упрощения требований при выдаче кредитов компаниям из новых регионов РФ и пообещал за это "выращивать и кормить Россию".